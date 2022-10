Matteo Piantedosi a Montevergine, prima “scalata” da ministro dell’Interno

AVELLINO- Prima “scalata” da ministro dell’Interno per Matteo Piantedosi con torta a sorpresa all’arrivo da Montevergine. Una mattinata con il gruppo di amici con cui il prefetto, ora alla guida del Viminale, percorre sull’amata due ruote centinaia di chilometri. Ieri pero’, come ha raccontato il presidente dell’Associazione “Ottovolanti”, Giovanni Vottariello, uno dei principali rappresentanti anche della Sezione Anps della Polizia di Avellino un percorso limitato alla sola Montevergine. Al ritorno una festa a sorpresa una bella torta, con un brindisi augurale, con tutti gli amici. “Congratulazioni Ministro”, questa la decorazione sulla caprese per festeggiare la nomina alla guida del Viminale dell’irpino.