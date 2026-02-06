Aquilonia, truffe online: sedicente venditore di motori scoperto dai Carabinieri

AQUILONIA- I Carabinieri della Stazione di Aquilonia hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria, un ragazzo sardo, resosi responsabile del reato di “truffa” a danno di un cittadino irpino. L’uomo, pubblicava sul web un annuncio relativo alla vendita di un motore per trattore.L’ignaro cittadino, allettato dalla conveniente offerta commerciale, dopo aver contattato il venditore, concordava l’acquisto del motore saldando un anticipo sulla cifra pattuita con un bonifico di circa 4.200,00 euro. Dopo l’avvenuta transazione economica il finto rivenditore si rendeva di fatto “irreperibile”, interrompendo ogni tipo di contatto con il malcapitato, che nonostante gli innumerevoli e vani tentativi per rintracciarlo, resosi conto di essere stato raggirato, si rivolgeva ai Carabinieri di Aquilonia per denunciare la spiacevole vicenda.

Dopo la denuncia i militari dell’Arma, hanno attivato immediatamente le indagini che hanno portato all’identificazione del malfattore.

Si raccomanda, in ogni tipo di compravendita online, di prestare sempre la massima attenzione e di rivolgersi per casi sospetti alle forze di polizia.