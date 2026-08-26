U.S. Avellino, Patierno saluta i biancoverdi: ufficiale il trasferimento al Casarano

L’U.S. Avellino 1912 ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Cosimo Francesco “Chicco” Patierno al Casarano, chiudendo così una delle parentesi più prolifiche e significative degli ultimi anni in maglia biancoverde. Arrivato ad Avellino tre stagioni fa, Patierno ha saputo imporsi come uno dei punti di riferimento dell’attacco irpino. In 91 presenze complessive ha realizzato 38 gol e fornito 5 assist, numeri che hanno inciso in maniera determinante nel percorso che ha portato il club alla promozione in Serie B nella stagione 2024/2025. Un rendimento costante, accompagnato da leadership e spirito di sacrificio, che ha reso l’attaccante uno dei giocatori più apprezzati dalla tifoseria. Nella nota ufficiale, l’U.S. Avellino ha ringraziato Patierno per il lavoro svolto e per l’impegno dimostrato durante tutto il periodo trascorso in Irpinia, augurandogli “le migliori fortune professionali” per il prosieguo della carriera.