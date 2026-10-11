Prata Principato Ultra, operaio cade dal tetto del capannone e muore: sette avvisi di garanzia

PRATA PRINCIPATO ULTRA- Sette informazioni di garanzia firmate dai sostituti procuratore della Repubblica di Avellino Marco Auciello e Luca Masci, i magistrati che coordinano le indagini dei Carabinieri del Nucleo Operativo di Avellino sull’incidente mortale sul lavoro avvenuto a Prata Principato Ultra, costato la vita a Pietro Pellegrino, cinquantacinquenne di Sassano, operaio di una ditta salernitana impegnata nei lavori di smontaggio dei pannelli fotovoltaici sul tetto del capannone della Cms Group di Prata Principato Ultra. Un atto necessario per procedere al conferimento dell’esame medico legale, che avverrà domani mattina presso la Procura di Avellino. Come sempre avviene in questi casi, trattandosi di un accertamento irripetibile, tutte le posizioni che in qualche modo potrebbero avere avuto responsabilità nell’evento, anche per consentire e non ledere il diritto a partecipare ad un’operazione così importante, sono raggiunti dall’informazione di garanzia che li mette in condizione di poter nominare un proprio consulente per partecipare all’esame medico legale, tra l’altro come già scritto, un accertamento irripetibile.

LA CONTESTAZIONE PROVVISORIA DELLA PROCURA

Alla luce delle prime risultanze investigative dei militari agli ordini del capitano Alessandro De Palma, in particolare i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Avellino, viene contestata a vario titolo ai sette indagati il reato di omicidio colposo in concorso. Secondo la ricostruzione investigativa Pellegrino, mentre era impegnato in una lavorazione in quota sul lastrico di copertura dello stabilimento

della C.M.S. s.p.a. di Prata Principato Ultra, ed in particolare impegnato nello smontaggio e nel trasporto di un pannello fotovoltaico, si trovava ad una quota di circa 12 metri, in particolare privo di qualsivoglia dispositivo di protezione individuale, avrebbe posto il piede su di un lucernario in vetroresina, che cedendo sotto il suo peso lo ha fatto precipitare al suolo all’interno delo stabilimento. Come purtroppo e’ noto, a causa del gravissimo politrauma subito a seguito della caduta, l’operaio e’ morto sul colpo. Per questo motivo nel mirino della Procura c’è tutta la filiera che doveva occuparsi, vigilare e dotare dei dispositivi di protezione l’operaio. Ovviamente in questa fase ancora iniziale per poi definire tutti i passaggi e le responsabilità sarà importante anche il lavoro dei militari dell’Arma e gli esiti dell’esame che la Procura affiderà domani al medico legale Giovanni Zotti. Aerre