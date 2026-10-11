Anna D’Aliasi alla Giornata per le vittime sul lavoro: “La sicurezza è un diritto, sarò un ponte per le vostre battaglie”

Un messaggio forte e chiaro sulla centralità della sicurezza nei luoghi di lavoro e un impegno concreto per il futuro. La vicesindaca di Avellino, Anna D’Aliasi, esponente del Movimento 5 Stelle, ha partecipato oggi alla 76ª Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, portando la vicinanza dell’Amministrazione comunale alle famiglie colpite da queste tragedie e alle associazioni che da anni lottano per i diritti dei lavoratori. Nel corso dell’evento, al quale hanno preso parte anche rappresentanti dell’ANMIL, dell’INAIL e numerose realtà associative e istituzionali del territorio, D’Aliasi ha espresso un sentito ringraziamento a tutti i presenti per l’impegno profuso nella tutela della salute e della dignità dei lavoratori.

“Ricordare le vittime è un dovere, ma non basta”, ha affermato la vicesindaca, sottolineando come la commemorazione debba necessariamente tradursi in “impegno, prevenzione e azioni concrete”. Un monito forte, considerando che “dietro ogni vittima c’è una famiglia e una vita che non tornerà più”. Anna D’Aliasi ha voluto ribadire la sua piena disponibilità a farsi carico delle istanze del mondo del lavoro, promettendo di essere “un ponte concreto tra le vostre esigenze e le istituzioni, affinché le parole si trasformino in attenzione, responsabilità e risultati”. Il cuore del suo intervento ha toccato il principio fondamentale che la sicurezza non debba mai essere considerata una variabile economica. “La sicurezza non è un costo, ma un diritto. Il lavoro deve garantire dignità e futuro, mai mettere a rischio la vita”, ha scandito D’Aliasi. A chiudere il suo intervento, una promessa di presenza costante e una frase che racchiude l’essenza della battaglia contro gli infortuni sul lavoro: “Il mio impegno è esserci, non soltanto oggi, ma ogni volta che sarà necessario dare voce a chi chiede tutela e giustizia. Perché nessuno debba più uscire di casa per lavorare senza avere la certezza di farvi ritorno”.