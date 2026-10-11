Ad Avellino letteraria: “Passioni”, il libro a cura di Stefania Aurigemma

Un nuovo appuntamento a villa Amendola con la rassegna Avellino letteraria, per condividere storie, emozioni ed il piacere della lettura, sabato 17 ottobre alle 18, si presenta il libro: “Passioni”, Pensa editore, curato da Stefania Aurigemma.

Un’opera collettiva, con scritti di diversi autori, un percorso corale intorno alla passione che si manifesta attraverso mille sfumature, raccontata da voci e sensibilità diverse. Un invito a riflettere sul valore di ciò che da senso al nostro tempo, c’è chi cerca un’occupazione per riempirlo e chi, invece, è travolto da una passione che lo abita. Ua passione che contagia, che alimenta incontri e rapporti fecondi e che può ridare energia e vitalità ai progetti assopiti.

Dopo l’introduzione del direttore artistico, Annamaria Picillo, porteranno i saluti Imma d’Alessio, direttore del centro di Psicosintesi di Avellino ed Elisabetta Graziano, manager di Cinema Circuit Operations& Marketing.

Interverranno gli autori: Stefania Aurigemma, Michele Ciasullo, Rosa Anna Favorito, Maria Antonietta Mariani e Cinzia Tedesco.

La voce narrante sarà di Annie Savelli, interprete, mentre Patrizia Girardi, chitarra e voci, curerà l’intermezzo musicale.

La serata sarà coordinata dalla giornalista Daniela Apuzza.