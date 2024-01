Pranzo presso il carcere per detenute madri di Lauro ed i loro figli

Domani, 3 Gennaio alle ore 12:00 presso l’Istituto a Custodia attenuata per detenute madri di Lauro, il Garante campano delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello, insieme all’Associazione “Il sogno di Chiara Mastroianni” ha organizzato un pranzo per le detenute madri e i loro figli conviventi in carcere.

L’associazione porterà panettoni alle mamme e calze ai bambini e insieme alle volontarie dello staff del Garante prepareranno pietanze squisite per le “diversamente libere” e i loro bambini.

Per il Garante Ciambriello “è un sogno di Chiara che si realizza, assistente sociale, tirocinante presso il mio ufficio, morta in un tragico incidente stradale”.