Non solo autostrada, tutti gli aumenti del 2024: +974 a famiglia

Il 2024 riserverà spiacevoli sorprese per i budget delle famiglie, con una stima di un incremento totale dei costi che potrebbe arrivare a toccare i 974 euro per ogni nucleo familiare. È quanto prevede il Codacons che ha calcolato l’aumento dei costi che i consumatori dovranno affrontare in questo nuovo anno appena cominciato, derivante da un incremento dei prezzi e delle tariffe in svariati settori.

Dall’alimentazione all’assicurazione auto, passando per le istituzioni finanziarie e il settore delle telecomunicazioni, le famiglie dovranno tirare fuori i soldi e affrontare aumenti che, in alcune situazioni, potrebbero risultare particolarmente significativi.

Partendo da cibi e bevande, che registrano da due anni un trend in forte rialzo, i rincari determineranno una maggiore spesa stimata in +231 euro a famiglia. Poi c’è il caro trasporti con il caro-benzina e il caro-voli, a cui si aggiungono gli aumenti dell’Rc auto e delle polizze. Anche viaggiare in autostrada costerà di più: le tariffe autostradali subiranno infatti un aumento del 2,3% senza, peraltro, la definizione di nuovi piani economico finanziari delle concessionarie.