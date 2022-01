Positivi alunni e docenti, a Rotondi scuole chiuse domani e sabato. L’ordinanza è del sindaco Giuseppe Ilario, il quale ha deciso “temporaneamente e in via precauzionale, la chiusura dei locali scolastici della scuola primaria e secondaria dell’Istituto “C. del Balzo” di via P. Nenni e la conseguente interruzione delle attività didattiche in presenza delle classi e dei rispettivi docenti per il periodo 21 e 22 gennaio 2022”.

Già con un’ordinanza del 17 gennaio, l’amministrazione comunale aveva disposto “la chiusura dei locali scolastici della scuola primaria e secondaria dell’istituto Carlo del Balzo di via P. Nenni e la conseguente interruzione delle attività didattiche in presenza delle classi e dei rispettivi docenti per il periodo 18-19-20 gennaio 2022 per consentire la sanificazione dei locali e dell’impianto di riscaldamento ad aria (VRF)”.

L’ulteriore chiusura si è resa necessaria dopo lo screening effettuato dall’Asl di Avellino che ha confermato l’andamento crescente della curva dei contagi tra la popolazione scolastica.