Porte vandalizzate: “Erano state messe a nuovo da poco”

“Le porte danneggiate dai vandali erano state manutenute e sostituite in alcune parti del telaio da poco”: arriva il chiarimento dal Comune di Avellino. A seguito del raid vandalico e delle dichiarazioni sui social della sindaca Laura Nargi, alcuni cittadini di Valle hanno segnalato alla nostra redazione che le porte finite nel mirino dei vandali non sono affatto nuove e che quindi sono state distrutte strutture presenti già da tempo sul campetto. Raccolta la segnalazione, IrpiniaNews ha contattato l’amministrazione comunale, che ha chiarito che le porte erano state messe a nuovo da poco e che alcune parti erano state sostituite con strutture nuove. Da qui la denuncia dei cittadini del popoloso quartiere avellinese, che hanno fatto notare come mai a loro era stato comunicato che invece si trattava di porte nuove e quindi interamente acquistate da poco.

Al netto del chiarimento di Palazzo di Città resta comunque l’azione irresponsabile dei vandali che le hanno distrutte senza alcun motivo e proprio mentre l’amministrazione stava per completare i lavori di riqualificazione dei campetti sia a via Morosini che a Rione Mazzini. “Qui inoltre – ha precisato la fascia tricolore – è stato nuovamente danneggiato il lucchetto che chiude, la sera, il campetto che ha visto crescere e divertire tante generazioni di giovani”. Le porte dovranno ora essere sostituite nuovamente, con un conseguente aggravio di spese. “Chi danneggia un bene pubblico colpisce se stesso e l’intera città – ha ricordato la sindaca Nargi. – Ma noi siamo già al lavoro per porre rimedio a tanta stupidità e restituire ai nostri ragazzi le loro strutture pubbliche, nel pieno del loro splendore.”