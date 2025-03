Città 2030 – Come cambia la mobilità: appuntamento lunedì a Piazza Garibaldi

Legambiente Avellino – Alveare APS invita gli organi di stampa alla manifestazione Città 2030 – Come cambia la mobilità, un evento dedicato alla mobilità sostenibile e alla trasformazione urbana di Avellino.

Durante l’iniziativa, gli alunni e le alunne dell’Istituto Comprensivo Regina Margherita saranno protagonisti di laboratori didattici e attività esperienziali sulla mobilità sostenibile. In questa occasione, Legambiente presenterà una scheda sulla mobilità in città, con dati e proposte per un futuro più sostenibile e accessibile per tutti. L’evento si svolgerà in un’area pedonale temporanea istituita per sperimentare la creazione di una “strada scolastica” in Piazza Garibaldi.