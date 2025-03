Immigrazione clandestina, il Gip scarcera gli imprenditori Luigi Graziano e Fistillo

Hanno gia’ lasciato il carcere di Avellino due degli indagati finiti in carcere nell’ambito dell’operazione di Guardia di Finanza e Dda di Salerno contro il gruppo guidato da Massimo Graziano. La carenza di gravita’ indiziaria nei confronti di Luigi Salvatore Graziano, difeso dal penalista Raffaele Bizzarro e Maria Fistillo, difesa dal penalista Sabato Moschiano, quella per cui e’ stata disposta dallo stesso Gip che ha emesso l’ordinanza. In particolare Graziano, imprenditore agricolo, che in seguito ad un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate relativo proprio alle assunzioni, avrebbe esposto denuncia contro ignoti. Paradossale che presunta “vittima” e presunti “carnefici” si trovassero coindagati. Si attende l’ esito dell’interrogatorio di Francesco Bossone, l’ex poliziotto difeso dal penalista Walter Mancuso.