Porte prese a calci, vandalizzati i bagni pubblici di Atripalda. Un episodio grave, l’ennesimo, che si è verificato nel pieno centro della città del Sabato. Aperti qualche giorno prima della partenza della tappa del Giro d’Italia lo scorso maggio, i bagni pubblici sono dunque nuovamente fuori servizio.

Rispetto al precedente episodio che costò alla comunità qualche migliaia di euro per l’introduzione di bottiglie e lattine negli scarichi, questa volta il danno sembra più ingente. Per far tornare i bagni di nuovo funzionanti, ci vorranno circa tre settimane.