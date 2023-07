Movida del fine settimana, controlli straordinari in città. Sono “scesi in campo” equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale che hanno attuato presidi fissi in diverse zone del centro cittadino.

Inoltre, la Polizia Stradale, con l’ausilio dell’ Ufficio Sanitario ha effettuato un mirato servizio finalizzato al controllo di conducenti alla guida di autovetture eventualmente sotto l’effetto di alcool e sostanze stupefacenti.

Sono state identificate 136 persone delle quali 1 risultata con pregiudizi di polizia a carico, controllate 67 autovetture, constatate 27 violazioni al Codice della strada.

Per i servizi di contrasto alle stragi del sabato sera, erano presenti anche il dirigente della sezione di Avellino della Polizia Stradale e il medico provinciale della Polizia di Stato.