Lo “scugnizzo” di Monteforte firma per la Turris. Samuel Pugliese giocherà in serie C con la società che ha deciso di puntare su di lui e sul suo talento. Talento, un dono che Samuel ha saputo coltivare negli anni, associandolo sempre a un costante allenamento, a una perseveranza, a una crescita interiore. Seppur giovanissimo, infatti, Samuel Pugliese ha la mentalità di un uomo maturo e porta in dote i doni di educazione e rispetto, che la sua famiglia ha saputo trasmettergli nel corso degli anni.

“Siamo orgogliosi – afferma il sindaco di Monteforte Costantino Giordano – di potergli fare un in bocca al lupo per la nuova avventura professionistica, con un augurio speciale da parte di tutti i montefortesi: sogniamo tutti, presto, di vederti calcare palcoscenici sportivi importantissimi. Perchè sappiamo che ne hai le potenzialità, il talento e la personalità. Dal tuo sindaco e da tutti i tuoi concittadini: bravo Samuel, continua così. Il meglio deve ancora venire”.