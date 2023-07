Portafogli e iPhone per strada, ragazzini di Grottaminarda li consegnano alle forze dell’ordine

Grottaminarda. Trovano per strada un borsello contenete un iPhone ed un portafogli con 150 euro. Si rivolgono alle forze dell’ordine affinché venga riconsegnato al legittimo proprietario. Protagonisti dell’episodio due ragazzini di 13 e 14 anni di Grottaminarda che senza alcuna esitazione hanno agito nel modo più giusto, senza farsi tentare nemmeno dal telefonino di ultima generazione che sappiamo quanto faccia gola ai giovani.

E non si tratta dell’unico episodio: qualche giorno prima, sempre ragazzi molto giovani, avevano ritrovato un portafogli con una cifra maggiore, circa 750 euro, e l’epilogo è stato lo stesso: si sono rivolti alle forze dell’ordine per farlo pervenire al proprietario che, piuttosto incredulo, ha fatto arrivare i propri ringraziamenti ai ragazzi poco più che bambini.

In realtà episodi come questi sono nella normalità delle cose, sintomo che c’è una generazione di ragazzi educati, sensibili e con il forte senso della legalità.

Purtroppo agli onori delle cronache la maggior parte delle volte arrivano episodi negativi come quello dell’altra sera in piazzale San Pio, sempre a Grottaminarda, dove c’è stata una mini-rissa per futili motivi tra una decina di ragazzi di Ariano e Grottaminarda poco più che maggiorenni, con il bilancio di un naso rotto ed una microcar danneggiata, ma si tratta di pochi casi isolati.

Vogliamo pensare e per questo vi stiamo raccontando queste storie apparentemente scontate, che la maggior parte dei ragazzi siano sani e di buoni principi.