Digitalizzazione Suap-Sismica, l’esperienza dell’Unione Terre dell’Ufita

L’Unione dei Comuni Terre dell’Ufita “fa scuola” sui temi della digitalizzazione, ed in particolare sull’unificazione di alcuni servizi al cittadino mirati alla semplificazione della gestione e presentazione di pratiche.

Il Presidente dell’Unione di Comuni Terre dell’Ufita, Giuseppe De Pasquale, sindaco di Bonito, racconterà nel corso di un webinar, in programma domani, 14 luglio alle 11, l’esperienza dell’Unione dei Comuni Terre dell’Ufita che ha puntato sulla digitalizzazione e unificazione dei servizi SUAP e SISMICA al fine di garantire maggiore semplificazione della gestione e presentazione delle pratiche. Tappe di un percorso che in prospettiva prevede la digitalizzazione dello Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia (SUAPE).

L’iniziativa, Percorso di digitalizzazione del Genio Civile, SUAP e SUE – L’esperienza dell’Unione di Comuni Terre dell’Ufita, è stata organizzata nel contesto della linea di intervento del Progetto ITALIAE Community di innovazione, con l’obiettivo di promuovere la transizione digitale valorizzando pratiche amministrative significative realizzate con il supporto degli esperti ITALIAE e di illustrare le attività progettuali.

La parola dunque ai protagonisti di questa esperienza. Il Presidente dell’Unione di Comuni Terre dell’Ufita illustrerà ai territori del network di ITALIAE il percorso effettuato per giungere alla gestione completamente telematica del procedimento SUAP-SISMICA, mentre il referente della Camera di Commercio Irpinia- Sannio spiegherà il ruolo dell’ente nell’esercizio SUAP.

Il Programma:

Giovanni Vetritto, Coordinatore dell’Ufficio I del Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie: Le attività di Community di Innovazione;

Clelia Fusco, Formez PA: L’esperienza nell’Unione Terre dell’Ufita;

Giuseppe De Pasquale, Presidente dell’Unione Terre dell’Ufita e Sindaco di Bonito: Il ruolo della Camera di Commercio per l’esercizio del SUAP;

Gemma Iermano, Camera Commercio – Irpinia Sanno: Il “modello” Unione Terre dell’Ufita;

Mara Mucci e Francesca Ravaioli, Esperti Formez;

Interventi dei partecipanti;

Modera i lavori Claudia Avolio, Progetto ITALIAE.

Per info e per partecipare utilizzare questo link https://www.italiae.affariregionali.it/home/notizie/digitalizzazione-suap-sismica-webinar-sull-esperienza-dell-unione-terre-dell-ufita/