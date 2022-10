“Popolo e Territorio” stasera a “Fuori dal Coro” per rappresentare la voce dell’Irpinia

L’Associazione politico-culturale “Popolo e Territorio”, attraverso la testimonianza dell’imprenditore irpino, il Dr. Carmine Volpe, nella trasmissione “Fuori dal Coro” in onda stasera, 18 ottobre 2022, sull’emittente televisiva Mediaset, canale Rete 4, rappresenterà la Voce dell’Irpinia, sul tanto spinoso tema del “caro bollette”.

L’Associazione da sempre impegnata nelle diverse istanze e, precipuamente, nella fattispecie di quelle del territorio irpino, ha inteso avallare e promuovere, con sinergia e massima diffusione, le iniziative del nuovo “Movimento Cara Bolletta”. Quest’ultimo, a gran voce, da settimane, sostiene, tra le altre messe in campo, l’idea concreta di considerare, attraverso una specifica delibera in seno ai Consigli comunali, l’Energia come “bene comune”.

Si è ritenuto, pertanto, opportuno il sostenere tale iniziative anche attraverso i media nazionali, con la diretta interlocuzione e squisita amicizia della giornalista Mediaset, la Dr.ssa Maria Stella Regè, molto attenta e vicina alle iniziative di Popolo e Territorio, come quella molto apprezzata della “Carovana della Pace” e, non meno, quella che si intende promuovere nei prossimi giorni sulla questione urgente dell’invenduta “Uva Aglianico”, vero e proprio “patrimonio” dell’Irpinia.

Popolo e Territorio si attiverà, altresì, nei prossimi mesi, attraverso una o più sedi, in partenariato con altre Associazioni, Enti ed Organismi, a concretizzare veri e propri punti di riferimento costanti, in difesa e per la valorizzazione dei Cittadini, delle Famiglie, dei Lavoratori, dei Commercianti e delle Imprese. Nel solco di quello che è, della Associazione, più che un motto un vero impegno: “ascolto del Popolo, voce del Territorio”.