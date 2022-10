Osteoporosi, riaperte le prenotazioni all’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi

Grazie alla disponibilità del personale medico e sanitario sono state riaperte le prenotazioni per effettuare gratuitamente la MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata) presso il Presidio Ospedaliero di Sant’Angelo dei Lombardi, in occasione della Giornata Mondiale dell’Osteoporosi, in programma il prossimo 20 ottobre 2022, con l’inserimento di nuovi posti disponibili. Pertanto è ancora possibile prenotare un controllo gratuito telefonando dalle ore 10.00 alle ore 12.00 al numero 0827 277239.

È stato raggiunto, invece, il limite massimo di posti disponibili per accedere a visita medica ed esame strumentale presso il P.O. di Ariano Irpino, per cui da oggi non è più possibile prenotarsi.