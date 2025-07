Ponte della Ferriera, si va verso la riapertura al traffico veicolare

Sembrano avviarsi al capolinea i lavori di restauro e messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del Ponte della Ferriera, chiuso al traffico veicolare dallo scorso mese di marzo. Lavori che hanno imposto il divieto di circolazione nel tratto compreso tra l’intersezione di Largo Ferriera e l’intersezione con via Barra, con non pochi disagi per automobilisti e commercianti.

Un sospiro di sollievo, dunque, per i cittadini che vedranno il traffico decongestionarsi in una delle arterie principali della città capoluogo, seppur con ritardo rispetto alla consegna dei lavori prevista.

Tra la ricostruzione in vetro e corten del parapetto, la realizzazione ex novo dei marciapiedi, la posa in opera della barriera stradale, l’impermeabilizzazione e il rifacimento della superficie, mancano pochi dettagli per la riapertura dell’infrastruttura ottocentesca firmata da Luigi Oberty. In via ipotetica, a riprendere nell’immediato sarà il traffico veicolare a corsie alternate, e successivamente il completamento dei lavori relativi al secondo marciapiede. Resterà comunque consentito l’attraversamento pedonale del Ponte.