Jazz & Wine all’Ombra del Campanile, Caposele celebra la X edizione con Fabrizio Bosso

Un traguardo importante, un anniversario che profuma di passione, visione e appartenenza: Jazz & Wine all’Ombra del Campanile spegne dieci candeline e si conferma come uno degli appuntamenti più attesi, longevi e identitari dell’estate irpina.

Nata quasi in silenzio nel 2013, da un gruppo di amici e appassionati, questa rassegna è diventata nel tempo un simbolo culturale del territorio, capace di unire grande musica jazz, prodotti enogastronomici d’eccellenza e una scenografia naturale mozzafiato: il Parco Saure, ai piedi del maestoso Campanile, sentinella delle sorgenti del Sele.

Per celebrare il decennale, l’organizzazione ha scelto due nomi d’eccellenza della scena jazz italiana: Fabrizio Bosso, tra i più grandi trombettisti europei, e Julian Oliver Mazzariello, raffinato pianista dal talento internazionale. Insieme porteranno sul palco il loro emozionante progetto musicale “Il cielo è pieno di stelle”, un tributo intenso e struggente a Pino Daniele, artista che ha saputo fondere anima partenopea, poesia e ritmo inconfondibile. Un omaggio che promette vibrazioni profonde, intrecci sonori e pura magia.

Jazz & Wine non è solo un concerto: è un’esperienza totale che coinvolge tutti i sensi. Come da tradizione, il pubblico potrà degustare una selezione di vini locali e nazionali, scelti con cura per rappresentare la varietà e l’eccellenza della viticoltura italiana. E non mancherà il gusto autentico dei celebri “Cuzztielli” del Ristorante 7 Bello, un vero culto gastronomico locale, ormai presenza imprescindibile della manifestazione.

Un evento, patrocinato dal Comune di Caposele, pensato per tutti: residenti, turisti, curiosi, amanti del jazz, della convivialità e della cultura enogastronomica. In dieci anni Jazz & Wine ha ospitato decine di artisti di fama nazionale e internazionale, costruendo un’identità forte e riconoscibile, fedele alla propria visione: offrire bellezza, cultura e aggregazione in modo libero, accessibile, autentico.

“In un’estate che si annuncia ricca di eventi, Jazz & Wine all’Ombra del Campanile continua a distinguersi come un crocevia di emozioni, sapori e suoni, nel segno dell’identità e della condivisione. Jazz & Wine è diventato un rito collettivo, un inno alla qualità, alla resistenza culturale, alla valorizzazione del territorio. È un sogno che si rinnova ogni anno con nuova forza”, affermano gli organizzatori.