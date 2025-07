Aggressione al vicesindaco di Rotondi: identificati gli autori, Esposito resta ricoverato

Il vicesindaco di Rotondi, aggredito ieri sera da due uomini in un bar e trasportato al pronto soccorso della città ospedaliera di Avellino, resta ricoverato al Moscati.

Le sue condizioni non sono considerate preoccupanti, anche se Esposito è in stato di choc e molto provato. Le indagini sono in corso e affidate al Commissariato di Polizia di Stato di Cervinara, che ha già identificato gli aggressori.

Intanto arriva la solidarietà del sindaco Finelli dell’Amministrazione Comunale: “Un episodio grave e da condannare assolutamente. Non si può consentire che nel pieno centro del nostro paese possano avvenire fatti tanto gravi. Non solo, non si può tollerare in alcun modo che un rappresentante delle istituzioni, come il nostro vice sindaco, come l’amico Bartolomeo Esposito, possa essere aggredito e picchiato selvaggiamente. A lui, a nome mio personale, come sindaco di Rotondi, e a nome dell’intera amministrazione e di tutta la comunità, esprimo pubblicamente la massima solidarietà. Siamo certi che Bartolomeo tornerà preso al suo posto e sarà ancora più combattivo di prima. Massima solidarietà anche a tutti i suoi familiari per questo brutto momento che stanno passando”.

Anche l’Associazione Identità e Partecipazione esprime vicinanza e solidarietà all’amico Bartolomeo Esposito, vice-sindaco del Comune di Rotondi, vittima di una brutale aggressione che lo costringe ad una forzata degenza in ospedale. “A Bartolomeo vanno rimarcati il suo storico impegno per la comunità rotondese e il suo coraggio nell’affrontare le problematiche dell’intero territorio caudino. Nell’augurargli una pronta guarigione, l’Associazione non ha dubbi nell’immaginare Bartolomeo ancora più deciso e determinato dopo il triste episodio dell’aggressione subita. Barty, sarai più forte di prima”.