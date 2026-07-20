Poliziotto libero dal servizio salva anziano che tentava di lanciarsi dal cavalcavia

Nel pomeriggio del 17 luglio 2026, un appartenente alla Polizia di Stato, libero dal servizio, mentre transitava a bordo del proprio motociclo lungo la SS7 bis, nel territorio del Comune di Avellino, notava alcune autovetture ferme sul margine della carreggiata. Avvicinatosi al luogo, constatava la presenza di un uomo anziano posizionato oltre il guard – rail del cavalcavia, con l’intenzione di lanciarsi nel vuoto, mentre due donne lì presenti avevano già provveduto ad allertare i soccorsi.

Il Poliziotto, in servizio presso il IV Reparto Mobile di Napoli, con l’ausilio di un militare dell’Esercito Italiano, anch’egli libero dal servizio, raggiungeva l’uomo oltre la barriera di protezione e lo tratteneva fisicamente, instaurando un dialogo volto a mantenerlo calmo fino all’arrivo delle forze dell’ordine e dei sanitari.

L’intervento, svolto con tempestività e professionalità, ha consentito di mettere la persona in sicurezza e di affidarla alle cure del personale medico.