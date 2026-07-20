Grottolella, venerdì 31 luglio torna la giornata della prevenzione con visite mediche gratuite

Il Comune di Grottolella, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e in collaborazione con l’associazione Amos Partenio ODV, rinnova il proprio impegno nella promozione della salute con una nuova giornata dedicata alla prevenzione, in programma venerdì 31 luglio, a partire dalle ore 18:00, presso i locali dell’ex Asilo, in Piazza Municipio 1.

L’iniziativa offrirà ai cittadini la possibilità di sottoporsi a visite mediche gratuite effettuate da professionisti di grande esperienza. Saranno presenti il Dott. Carlo Iannace, senologo, il Dott. Michele Capozzi, ecografista, e il Dott. Carmine Giuseppe Pacifico, urologo.

Le visite saranno effettuate esclusivamente su prenotazione. Per aderire è sufficiente inviare un messaggio WhatsApp ai numeri di riferimento indicati sulla locandina, specificando il proprio nome e cognome e lo specialista con cui si desidera effettuare la visita. I pazienti saranno successivamente ricontattati per la conferma e l’orario dell’appuntamento.

L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a cogliere questa importante opportunità di prevenzione, ricordando che una diagnosi precoce rappresenta uno degli strumenti più efficaci per la tutela della salute.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile contattare gli uffici comunali oppure rivolgersi al Vice Sindaco Marco Grossi.