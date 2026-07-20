Una “carezza” al piccolo Christian e una messa ad un mese dalla scomparsa del bimbo

MOSCHIANO- Una “carezza” e una Santa Messa ad un mese dalla tragedia che ha portato via agli affetti più cari il piccolo Christian Romano, il bambino di dieci anni travolto in un tornante di Via Circuito ad Ima e deceduto a causa dell’impatto di una decina di metri dopo lo schianto. Domani sera alle 18:30, nella Chiesa Parrocchiale di Maria Ss della Carita’ di Moschiano ci sara’ una messa solenne per ricordare il bimbo. Perche” come hanno scritto nel manifesto i genitori e i familiari: “E’ passato solo un soffio di vento da quando sei andato via, piccolo. Ma basta poi volare lo sguardo al cielo per sapere che la tua luce non si e’ spenta”. Una tragedia che ancora resta come una ferita aperta per tutta la comunita’, stretta attorno ai familiari del bimbo. Aerre