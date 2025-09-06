Polizia di Stato, sanzioni per il mancato rispetto dei limiti di diffusione sonora

Nel corso dell’attività di controllo del territorio condotta nelle ultime settimane e finalizzata, in particolare, al monitoraggio degli esercizi di somministrazione che svolgono anche attività all’esterno con intrattenimento musicale, i poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Avellino hanno contestato a due attività commerciali ubicate nel centro cittadino illeciti amministrativi per inosservanza del regolamento di polizia urbana in materia di inquinamento acustico.
Nella circostanza è stato accertato che la diffusione di musica con impianti di propagazione sonora si protraeva oltre i limiti orari notturni previsti. Inoltre, medesimo personale, nella giornata del 3 Settembre u.s., a seguito di controllo ad un circolo privato ubicato nella provincia, rilevava infrazioni penali e amministrative a carico del rappresentante legale della predetta associazione poiché gestita con le modalità del pubblico esercizio in assenza delle prescritte autorizzazioni.