Cairano, a Ipogea 2025 arrivano i “Cattivi Amici” con Gianmarco Crò

L’attore di origini irpine Gianmarco Crò torna a Cairano con i “Cattivi Amici”. “Cretini in fuga” il titolo del nuovo show, definito “follia alla stato puro”. Il racconto di come è nata l’idea dello spettacolo diventa un insieme di sketch comici irresistibili che coinvolgono il pubblico dall’inizio alla fine! Un’ora e più di risate sane e corpose, a partire da una rocambolesca scena poliziesca per terminare nel mondo delle fiabe.

L’appuntamento è per il 7 settembre al Teatro “Franco Dragone”, ore 21:15. L’evento rientra nella manifestazione “Ipogea 2025”.