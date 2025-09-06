Montefredane, incendio sventato nei pressi della scuola

“Incendio sventato sotto la scuola di Via Roma grazie al pronto intervento di Carmine De Giovanniello, che ha evitato conseguenze peggiori spegnendo le fiamme” – ha annunciato il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, questa mattina – “Qualche balordo continua a divertirsi devastando sotto la scuola: un gesto inqualificabile e pericoloso. Lo abbiamo detto e lo ribadiamo: ci vuole rispetto per i beni pubblici! Atti del genere, frutto di incoscienza e follia, non sono e non saranno mai tollerati. Stamani provvederò a sporgere denuncia: non si può rimanere indifferenti davanti ai piromani. Faccio appello a tutti: fermiamo questa follia e difendiamo insieme i nostri beni comuni”.