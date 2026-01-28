Polizia, due dirigenti promossi: Ingenito sara’ Primo Dirigente, Sullo vicequestore

AVELLINO- Due prestigiose promozioni decretate per altrettanti dirigenti della Questura di Avellino al termine del Consiglio di Amministrazione per gli affari del personale della Polizia di Stato riunito oggi. Il dirigente della Squadra Mobile di Avellino Aniello Ingenito da vicequestore e’ stato promosso a Primo Dirigente mentre il dirigente della DIGOS Vincenzo Sullo da vicequestore aggiunto e’ stato promosso a vicequestore. Si tratta di due dirigenti che hanno una notevole esperienza e che hanno svolto una parte significativa della loro carriera nella Polizis di Stato in particolare in provincia di Avellino.

I PROFILI

Aniello Ingenito, classe 1973, originario di Nocera Inferiore , è entrato in Polizia nel 1998. Nominato Commissario Capo nel dicembre 2008 è stato assegnato alla Questura di Vibo Valentia, dove ha ricoperto gli incarichi di Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dell’Ufficio Scorte, dell’Ufficio Personale e Ufficio Tecnico Logistico Provinciale nonché l’incarico di Vice Capo di Gabinetto. Laureato in Giurisprudenza e in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni ha conseguito anche l’abilitazione alla professione di avvocato ed un master di II livello in Scienze della Sicurezza presso la “Sapienza” Università di Roma. Dal 2021 è stato dirigente del Commissariato di Nocera Inferiore. Ora il nuovo incarico ad Avellino. Vincenzo Sullo, origini napoletane, dal gennaio 2015 commissario capo ad Alessandria, proveniente dalla Scuola Superiore di Polizia, già Ispettore in forza presso la Questura di Campobasso con la funzione, prima di viceresponsabile della Sezione Antiterrorismo e poi della Sezione Investigativa della Digos. Dal 2016 e fino al 2019 ha diretto il commissariato di Termoli (CB) distinguendosi in operazioni contro il caporalato e reati predatori. Dal 2019 in Irpinia, dove ha diretto fino al luglio 2020 il Commissariato di Ps di Lauro. Dal luglio 2020 e’ alla guida della DIGOS di Avellino. Una curiosita’ e’ legata al fatto che, come lo stesso Questore di Avellino Pasquale Picone. Sia Ingenito che Sullo hanno guidato il Commissariato di Ps di Lauro. Ingenito dall’ottobre 2014 al dicembre del 2019 ha guidato il Commissariato di Ps di Lauro.