A16 Napoli–Canosa: smottamento tra Avellino Est e Avellino Ovest

Secondo l’ultimo aggiornamento pubblicato sul sito di Autostrade per l’Italia – Viabilità, un smottamento si è verificato lungo l’autostrada A16 Napoli–Canosa, nel tratto compreso tra Avellino Est e Avellino Ovest, all’altezza del km 46 in direzione Napoli. L’evento ha causato rallentamenti alla circolazione e disagi per gli automobilisti in transito.