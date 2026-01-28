Il Senatore Croatti in città per raccontare la missione della Global Sumud Flotilla

Giovedì 5 febbraio, alle ore 18:00, la città di Avellino accoglierà il Senatore Marco Croatti, portavoce del Movimento 5 Stelle, per una tappa del suo tour nazionale dedicato a Gaza. L’incontro avrà luogo presso la Sala Grasso di Palazzo Caracciolo, in piazza Libertà.
Durante l’appuntamento, il Senatore Croatti racconterà la sua esperienza a bordo della Global Sumud Flotilla, iniziativa internazionale nata per portare aiuti e attenzione alla popolazione palestinese e per denunciare le difficoltà quotidiane vissute nei territori coinvolti dal conflitto.
Ad aprire l’incontro sarà la Senatrice Felicia Gaudiano, mentre i saluti istituzionali saranno affidati a Sara Spiniello, referente del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Avellino. A moderare il dibattito, la giornalista Rosaria Carifano di Orticalab.
L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare testimonianze dirette e approfondire, attraverso un confronto pubblico, la questione palestinese e le iniziative promosse in ambito internazionale.