FOTO/ Politiche, in Irpinia tutto pronto per l’election-day: domani si vota dalle 7 alle 23

Tutto pronto (o quasi) in Irpinia per l’election-day di domani 25 settembre 2022. In queste ore si stanno insediando le 501 sezioni della provincia di Avellino in cui gli elettori sono chiamati a votare. Non mancheranno come sempre defezioni e rinunce, prontamente rimpiazzate. In Irpinia il Ministero dell’Interno conta 334.265 votanti: al Senato votano anche i 18enni.

Si vota dalle ore 7:00 alle 23:00 di domani muniti di tessera elettorale e documento di riconoscimento. A ciascun elettore verrà consegnata una scheda rosa per i candidati alla Camera dei Deputati e una scheda gialla per il Senato.

Affinché il voto sia valido ci sono tre modalità diverse: barrare con una X il nome del candidato all’uninominale, in questo caso il voto espresso verrà ripartito proporzionalmente anche tra le liste indicate sotto il nome sbarrato. Si può votare anche una sola lista e in questo caso la preferenza andrà anche al candidato uninominale. Infine il voto è valido anche se si decide di sbarrare sia un candidato all’uninominale che una lista che lo sostiene ed è valido anche se, per votare una lista al proporzionale, si decide di sbarrare sia il simbolo che l’elenco dei nomi a fianco.

Non è possibile tuttavia esprimere il voto disgiunto. Non è, quindi, possibile esprimere una preferenza per un candidato all’uninominale e per una lista diversa da quelle che lo sostengono. Lo scrutinio comincerà subito dopo la chiusura dei seggi, ovvero alle ore 23:00.