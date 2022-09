L’Avellino spreca troppo e il Latina ne approfitta: 1 a 0 e terza sconfitta per i lupi

L’Avellino di mister Taurino non riesce a sfatare il tabù trasferta. Terza sconfitta in altrettante gare lontano dal Partenio-Lombardi e la classifica che comincia a farsi deficitaria. L’unica nota positiva della trasferta al “Franciosi” è dal punto di vista del gioco co. i lupi che hanno sprecato troppo nel primo tempo e sono stati puniti sul finire della frazione di gioco da Fabrizi. Nella seconda frazione di gioco è stato il palo a fermare il tiro di Casarini che sarebbe significato pareggio.

A fine gara poi c’è stato un fitto colloquio tra Taurino e l’amministratore IDC Giovanni D’Agostino e la posizione del tecnico potrebbe essere a rischio visto la classifica deficitaria frutto di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte.

L’Avellino ora in classifica occupa il quintultimo posto a pari merito del Foggia ma le squadre davanti corrono. Ora il Catanzaro e il Crotone hanno ben 9 punti di vantaggio sui lupi. Ma ciò che preoccupa è che la squadra di Taurino non riesca a risollevarsi definitivamente anche se appare evidente una crescita di gioco.

Ora c’è grande attesa per la conferenza stampa del patron Angelo D’Agostino, prevista per lunedì 26 settembre alle ore 17,30, dove si potranno chiarire diversi aspetti di questo avvio di stagione per nulla positivo. Ora per l’Avellino l’appuntamento è per sabato alle ore 17,30 quando i lupi ospiteranno al Partenio-Lombardi il Potenza.