Poker Avellino: i Lupi dilagano al Partenio, Nesta trionfa

Si torna in campo dopo la lunga sosta di tre settimane dedicata alle Nazionali, e l’Avellino risponde presente con una prestazione di straordinaria intensità. Al Partenio-Lombardi, i Lupi travolgono la Sampdoria con un perentorio 4-1, regalando una serata di gala ai propri tifosi. L’inizio della gara slitta di qualche minuto rispetto alle 20:30 previste a causa delle tensioni registrate all’esterno del settore ospiti. Una volta in campo, mister Alessandro Nesta schiera il classico 3-5-2: Palmiero torna a dettare i tempi in cabina di regia, Moruzzi presidia la fascia sinistra, mentre in attacco la coppia è formata da Cheddira e Russo. Il primo squillo è ospite: il gigante Lauritsen si eleva in area, ma il suo colpo di testa non inquadra la porta difesa dal giovane Martinelli. La risposta dei padroni di casa è però fulminea e spietata. Al 12′ arriva il gol del vantaggio: cross al bacio di Moruzzi dalla sinistra e girata vincente di Cheddira che batte Vindahl. 1-0 per i Lupi. La gioia biancoverde dura il tempo di un caffè. Al 17′ il numero 10 dei doriani, Lorenzo Insigne, si inventa un gol dalla distanza con un destro che si insacca alle spalle dell’estremo difensore irpino. 1-1. Ma è l’Avellino a comandare il gioco e a punire ogni errore. Al 20′ il numero 10 dei Lupi, Russo, si invola sulla sinistra, si infila in area e serve un pallone perfetto per Palumbo, che non deve far altro che spingere in rete. 2-1. Al 23′ arriva il tris, con un’azione quasi fotocopia del primo gol: assist ancora di Moruzzi, ma questa volta è Russo a battere i doriani. La Sampdoria è in ginocchio e al 28′ arriva il poker: Besaggio sfrutta un pasticcio della difesa ospite, entra in area e batte Vindahl col sinistro. 4-1 alla mezzora.

La ripresa si apre con il cambio per gli ospiti (Ferrari per Karamoh), ma il copione non cambia. L’Avellino continua a macinare gioco e sfiora persino la cinquina con la rete annullata a Biasci. L’arbitro fischia la fine e il Partenio-Lombardi esplode. Con questo successo l’Avellino raggiunge quota 10 punti in classifica. L’appuntamento è ora per domenica 18 ottobre, alle ore 17:15, per la trasferta in casa del Cesena.