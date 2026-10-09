Disordini all’esterno del settore ospiti prima di Avellino-Sampdoria

Disordini all’esterno del settore ospiti nel pre-partita della sfida tra Avellino e Sampdoria. Un gruppo di ultras provenienti da fuori ha creato non pochi problemi all’ordine pubblico all’arrivo nella città irpina, costringendo le forze dell’ordine a dispiegare un imponente cordone contenitivo.

Alcuni esponenti della frangia più calda della tifoseria hanno scagliato fumogeni e artifici pirotecnici contro le divise. Grazie al tempestivo intervento degli agenti, è stato fortunatamente impedito qualsiasi sconfinamento o contatto diretto con la tifoseria locale.

Secondo alcune indiscrezioni, non ancora confermate ufficialmente, sarebbero presenti anche alcuni elementi riconducibili agli ultras del Bari.