Halley Campania Avellino Basket: al DelMauro arriva l’Unieuro Forlì

Siamo alla terza giornata di campionato e l’Halley Campania Avellino Basket affronta un’altra squadra insidiosa. Domani alle 18.00 al PalaDelMauro arriva la formazione dell’Unieuro Forlì, che nel corso dell’ultima estate ha cambiato tanto. La squadra di coach Nanni, forlivese doc ed al primo anno da capo allenatore con i biancorossi, è reduce dal derby vinto contro Cento, gioca con fiducia ed è un mix di giovani e veterani. Avellino ha tracciato la sua strada e vuole proseguire sulla scia del grande entusiasmo creato dal successo di domenica scorsa a Rimini. Ad arbitrare l’incontro Valerio Salustri di Roma, Andrea Coraggio di Roma, Mirko Picchi di Ferentino.

Il match di Rimini è stato probante per le ambizioni dei biancoverdi, bravi a testare la propria fisicità, il talento e la mentalità contro un avversario, che, nelle ultime annate, è arrivato sempre fino in fondo. Il test della scorsa domenica aumenta la consapevolezza e domani bisognerà approcciare la gara da squadra matura. Il fattore campo dovrà fare la differenza ed aiutare i biancoverdi a compiere un passo in avanti nel gioco ed a superare le difficoltà, che nel corso della partita potranno presentarsi. La presenza sotto i tabelloni di Gaspardo, Pascolo e Silva permette alla formazione forlivese di avere lì il suo punto di forza. I lunghi irpini saranno chiamati ad un’extra sforzo. Difensivamente l’Halley Campania dovrà fare attenzione alle uscite di Perkovic ed alla pericolosità di Ceccato. Nella metà campo offensiva coach Di Carlo richiede maggiore coralità, più gioco di squadra con la possibilità di servire meglio i lunghi spalle a canestro o eventualmente gli esterni di taglia come Palumbo o Mollura. Assente per infortunio tra i biancoverdi Della Rosa.

L’AVVERSARIO

Mix di gioventù ed esperienza in questo nuovo corso, che vede la presenza anche del tiratore Mian. Nel ruolo di play c’è Berdini, ex Cento, coadiuvato in regia da Pinza. La guardia croata Perkovic è tornata a Forlì da qualche settimana, ma il giocatore più interessante è Ceccato. Cresciuto nel settore giovanile dell’Olimpia Milano, il diciannovenne con i suoi 13.5 punti di media in due gare disputate è il miglior realizzatore forlivese. Una squadra che realizza al momento 82.5 di media con il 69.0% ai liberi, il 55.0% da due, il 39.0% da tre punti.

DIRETTA STREAMING

Il match potrà essere seguito su LNP Pass a partire dalle ore 17.50 –. Differita Irpinia TV canale 19 del Digitale Terrestre alle 21.20 lunedì.