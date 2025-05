“Poesia è… rinascenza”, l’evento itinerante approda in Irpinia

Giunge al suo terzo anno la rassegna poetica “Poesia è… Rinascenza”, fondata da Giuseppe Vetromile e Melania Mollo, che dopo il grande successo ottenuto a Pollena Trocchia, si prepara a vivere una nuova avventura.

Venerdì 9 maggio, alle ore 17.30, la kermesse approderà per la prima volta in Irpinia, presso il Circolo della Stampa di Avellino (Corso Vittorio Emanuele II, 6), in un evento condiviso con Grazyella e il suo Mail Poetry Project, con:

✔ Esposizione di cartoline poetiche, piccole opere d’arte da ammirare e collezionare;

✔ Momenti musicali live, con interventi di piccoli e grandi talenti del territorio;

✔ Letture e declamazioni di poesie, a cura degli autori ospiti.

Parteciperanno numerosi artisti irpini, pronti a condividere le loro opere in un clima di condivisione e rinascita artistica.

Musicisti

• GRAZYELLA al pianoforte

• Filippo Staiano al flauto

• Annarita Vecchione al violino

• Valerio Bonechi alle percussioni

• Lycio Vecchione al pianoforte

Poeti

Oltre a Giuseppe Vetromile e Melania Mollo, interverranno:

• Gaetana Auffiero

• Vincenzo Aruta

• Cinzia Coppola

• Antonietta Gnerre

• Nicola Guarino

• Assunta Panza

• Clara Spadea

• Agostina Spagnuolo

• Antonietta Urciuoli

• Fran Allen Zimmerman e altri ospiti.

L’ingresso è gratuito, senza necessità di prenotazione.