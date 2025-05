Giovani, territorio, futuro: Legambiente dialoga con Carlo Andorlini

Giovedì 8 maggio 2025, alle 18.00, Legambiente Avellino e Avionica organizzano un incontro pubblico dedicato al tema delle politiche giovanili, degli spazi condivisi e dei bisogni emergenti delle nuove generazioni.

A guidare il confronto sarà Carlo Andorlini, esperto di partecipazione giovanile e politiche sociali che presenterà il suo ultimo libro.

Ci si interrogherà su cosa significa crescere in un’epoca di rapidi cambiamenti e incertezze globali con uno sguardo che parte dall’esperienza dell’Alto Adige, dove i giovani stanno già reinventando il loro ruolo nella società, e si estende fino alle sfide dei nostri territori.

L’evento sarà strutturato in modo laboratoriale e non formale e incentrato a raccogliere i contributi di tutti e tutte!

L’appuntamento è presso Avionica, in via Colombo 16 ad Avellino. L’incontro è aperto a tutte e tutti: ragazze, ragazzi, educatori, amministratori, associazioni, cittadinanza attiva.

Chi è Carlo Andorlini?

Docente a contratto dell’Università degli Studi di Firenze, Carlo Andorlini dal 2008 al 2013 ha coordinato per la Regione Toscana “Filigrane”, il primo sistema per le politiche giovanili. Dal 2014 si occupa di formazione e consulenza nel noprofit e nel pubblico in tutta Italia di temi dell’innovazione sociale e dei sistemi collaborativi. Co-dirige la collana editoriale “newfabric” di Pacini editore ed è nella redazione di “Welfare oggi” di Maggioli editore.