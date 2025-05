Il soccorso alpino di Sant’Angelo dei Lombardi salva due persone nella Valle delle Ferriere

Nella serata di ieri, a seguito di attivazione del Soccorso Alpino e Speleologico Campania – C.N.S.A.S., finanzieri della Stazione di Soccorso Alpino di Sant’Angelo dei Lombardi sono intervenuti nella Valle delle Ferriere in località Pogerola – frazione del comune di Amalfi (SA) – per il salvataggio di una coppia di cittadini stranieri dispersi e accidentalmente caduti durante un’escursione.

Il recupero dei feriti, che avevano perso l’orientamento, è avvenuto attraverso un sentiero di montagna – in località impervia – unitamente a personale del CNSAS, Vigili del Fuoco, Protezione Civile “Millenium” e di elisoccorso del 118. La donna, che aveva riportato un trauma cranico, nonché le fratture del femore e del braccio destro, è stata “barellata” e condotta, a spalla, in idoneo punto che ha consentito il recupero dell’elisoccorso, tramite verricello, per essere successivamente trasferita presso l’Ospedale civile “Castiglione” di Ravello (SA).

L’intervento odierno testimonia la spiccata specializzazione del personale del S.A.G.F. che è addestrata ad operare, con professionalità e coraggio, in ogni situazione di emergenza e pericolo, per la salvaguardia della vita umana.