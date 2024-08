Gattino morto in città: sospetto avvelenamento

Gattino di circa sei mesi trovato morto in città in via Ubaldo Leprino. Si sospetta l’avvelenamento tramite esche o bocconi tossici, per cui è scattata la segnalazione all’Asl. La carcassa dell’animale si trova presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici per l’eventuale conferma della diagnosi di sospetto avvelenamento.

Intanto nella zona dove è la micia è stata ritrovata priva di vita sarà predisposta l’apposita cartellonistica che indichi la sospetta presenza di esche, bocconi o mangimi avvelenati. La Polizia Municipale provvederà ad avviare un’indagine intensificando anche i controlli in zona. Infine l’era sarà bonificata dal Settore Tutela Ambientale di Palazzo di Città.