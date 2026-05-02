Pizzaiolo ucciso ad Ibiza, resta in carcere il quarantacinquenne sospettato del delitto

IBIZA- Resta in carcere il quarantacinquenne accusato dell’accoltellamento mortale di Francesco Sessa, il pizzaiolo di Pagani ucciso ad Ibiza. Come annunciato ieri dal Periodico de Ibiza y Formentera, questa mattina il sospettato e’ comparso davanti al giudice Carmen Martín, del Tribunale numero 3 di Ibiza, che al termine di un’udienza durata sei ore ha disposto la custodia cautelare senza possibilità di cauzione nei confronti del quarantacinquenne per il delitto avvenuto mercoledì scorso in pieno giorno, in una via di Platja d’en Bossa. Il presunto assassino è stato condotto in custodia presso il carcere di Ibiza. Secondo “Il Diario de Ibiza” si tratta di un cittadino italiano di 45 anni che conosceva la vittima e risiede anch’egli a Ibiza e lavora per una società di autonoleggio. Sull’identità dello stesso non ci sono ancora notizie certe. Il luogo di nascita è Avellino, ma non è escluso che possa essere un residente di zone campane al confine con l’Irpinia.