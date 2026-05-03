Petitto (FI): “Nessun cambio di linea, questioni aperte e attesa di risposte da Roma”

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Consigliere Regionale, Livio Petitto:

In merito alle ricostruzioni apparse su Il Mattino, si precisa che il quadro politico resta invariato rispetto a quanto già formalizzato nel documento sottoscritto nei giorni scorsi. Non si registrano elementi nuovi né mutamenti di posizione. In questi giorni vi è stato un confronto ampio e approfondito con il segretario provinciale D’Agostino, ma il tema del documento politico non è mai stato affrontato. Non è quindi chiaro da quali fonti derivi tale ricostruzione.

Anche questa modalità confusa e, per certi aspetti, mistificatoria di condurre e rappresentare l’azione politica è stata alla base della decisione di redigere il documento politico inviato ai vertici nazionali, con l’obiettivo di ristabilire chiarezza e trasparenza.

Permangono, dunque, tutte le questioni poste all’attenzione dei livelli nazionali, rispetto alle quali siamo in attesa di un riscontro.

Allo stesso tempo, con grande senso di responsabilità, continueremo a lavorare uniti, come sempre fatto, per sostenere Forza Italia nella campagna elettorale. Le interpretazioni giornalistiche che descrivono scenari diversi non corrispondono alla realtà dei fatti.