Comunali, l’affondo di Pizza sulla spesa pubblica delle ultime due amministrazioni

AVELLINO- “Le ultime amministrazioni comunali hanno speso 2 milioni di euro per eventi ludici e appena 100mila euro per l’edilizia scolastica. Non possono essere questi i rapporti di spesa”. Lo ha scritto in un post il candidato sindaco del Campo Progressista Nello Pizza, che questa mattina ha partecipato al la presentazione della lista “Avellino Città Pubblica”. Ha garantito: “Abbiamo effettuato una prima mappatura attenta dei bisogni della nostra comunità, quartiere per quartiere, e stiamo continuando a raccogliere le vostre istanze.

La mia idea di amministrazione è chiara: voglio ascoltare i problemi dalla vostra voce, perché è solo così che i cittadini diventano realmente partecipi del governo di Avellino”. Per Nello Pizza: “Avellino deve tornare ad essere una città vivibile nella sua quotidianità, a cominciare dalle basi: il ripristino di strade e marciapiedi.Abbiamo un progetto strutturato che guarda alle cose concrete, rimettendo al centro i servizi sociali”. E poi l’ affondo sulla spesa pubblica: “Fa male guardarsi indietro e scoprire che le ultime amministrazioni comunali hanno speso 2 milioni di euro per eventi ludici e appena 100mila euro per l’edilizia scolastica. Non possono e non devono essere questi i rapporti di spesa da garantire ad una comunità che vuole costruire un futuro sicuro per i propri figli.Ricominciamo dalle cose semplici”.