Confindustria Avellino, D’Agostino (FI): “Con Petitto in ottime mani, grazie a De Vizia per averla fatta crescere”

“La designazione di Angelo Petitto alla presidenza di Confindustria Avellino segna un momento significativo per il nostro sistema produttivo e per l’intera comunità irpina. In una fase che chiede alle imprese coraggio, visione e capacità di fare rete, il rinnovo dei vertici associativi rappresenta un segnale forte di continuità e di apertura al futuro.

In questi ultimi anni, il Presidente uscente, Emilio De Vizia, ora a capo di Confindustria Campania, ha assicurato un impegno generoso guidando l’Associazione irpina con competenza e determinazione. E lascia a Petitto un’eredità preziosa: una realtà più coesa, più attiva, attenta alle piccole e medie imprese e capace di dialogare con le istituzioni in maniera proficua.

Ad Angelo Petitto, imprenditore con solida esperienza, rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro nella certezza che questa nuova guida saprà tessere legami ancora più saldi con chi, come noi, crede nel valore del lavoro, nella fedeltà alle proprie radici e nella capacità di guardare al futuro senza smarrire l’identità.”

Così in una nota Angelo Antonio D’Agostino, Patron dell’omonimo Gruppo imprenditoriale e Segretario provinciale di Forza Italia.