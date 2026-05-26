Pizza sindaco, ecco il nuovo Consiglio comunale: opposizione divisa tra Festa e Nargi

Al netto di eventuali modifiche legate alla composizione della Giunta e dei conseguenti scorrimenti, prende forma il nuovo Consiglio comunale di Avellino.

Lo scranno più ambito, quello di sindaco, va a Nello Pizza, protagonista di una vittoria schiacciante: il candidato del campo largo chiude infatti la partita già al primo turno e ottiene un risultato personale persino superiore a quello delle liste che lo sostenevano. Le coalizioni raccolgono il 53,95%, mentre Pizza arriva al 54,48%.

La maggioranza di Pizza

Il gruppo più numeroso sarà quello del Partito Democratico, che con il 21% conquista 8 seggi. Entrano in Consiglio: Ettore Iavocacci (767 voti), Nicola Giordano (757), Enza Ambrosone (714), Luca Cipriano (511), Gennaro Cesa (475), Nicole Mazzeo (429), Sara Iannaccone (372) e Marietta Giordano (373). In caso di promozioni in Giunta, pronti a subentrare Nando Romano (354), Ciriaco Morano (310) e Modestino Verrengia (305).

La lista Stiamo con Nello Pizza ottiene l’8,62% e porta a casa 3 seggi: eletti Geppino Giacobbe (387), Gianluca Gaeta (349) e Carmine Di Sapio (226). Possibili subentri per Rita Iannaccone (226) e Brunella Melchionne (169).

Per il Movimento 5 Stelle, con il 7,59%, scattano 3 seggi: entrano Antonio Aquino (432), Pasquale Luca Nacca (399) e Agostino De Rosa (354). In attesa di eventuali movimenti per la Giunta restano in corsa Anna D’Aliasi (250) e Massimo Mingarelli (210).

Tre seggi anche per Avellino Città Pubblica, che chiude al 7,41%: eletti Antonio Bellizzi (411), Francesco Iandolo (355) e Amalio Santoro (345). Possibili subentri per Giuseppe Aurigemma (327) e Annamaria De Stefano (250).

Casa Riformista conquista il 6,30% e ottiene 2 consiglieri: Sergio Trezza (641) ed Erica Stanco (535). Primo dei non eletti Pasquale Picariello (202).

Chiude il quadro della maggioranza Noi di Centro, che con il 3,07% conquista un seggio assegnato a Gino Iannace (118). In caso di scorrimento, il nome successivo è quello di Gaetana Addesa (104).

L’opposizione: sei seggi per Festa e sei per Nargi

Dall’altra parte dell’aula consiliare, l’opposizione si dividerà in modo sostanzialmente equilibrato tra Gianluca Festa e Laura Nargi, entrambi con sei seggi complessivi.

Festa chiude con il 25,38% personale, mentre le sue liste si fermano al 22,97%. Oltre al seggio spettante al candidato sindaco sconfitto, la lista Davvero con il 13,73% elegge quattro consiglieri: Marianna Mazza (600), Mario Spiniello (591), Monica Spiezia (508) e Jessica Tommasetta (461). Un posto anche per Diego Guerriero (269) con W la Libertà.

Sul fronte di Laura Nargi, che ottiene il 20,14% personale contro il 23,09% delle liste, il seggio da candidata sindaca si aggiunge ai risultati delle liste collegate. Ora Avellino, con il 6,42%, conquista 2 seggi assegnati a Nicola Poppa (325) e Gerarda Russo (276). Forza Avellino, al 5,91%, porta in Consiglio Gerardo Melillo (357) e Marco Pericolo (255). Infine Siamo Avellino elegge Alberto Bilotta (435).