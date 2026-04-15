Pizza-Benigni: avvocati in campo ad Avellino

La corsa a sindaco di Avellino si arricchisce di nuovi protagonisti e conferma un quadro politico sempre più frammentato. Dopo i progetti civici già avviati da Gianluca Festa e Laura Nargi, con quest’ultima sostenuta in chiave civica anche da Forza Italia, alla lista dei possibili aspiranti sindaci si aggiungono anche gli avvocati Nello Pizza e Fabio Benigni.

Il nome di Pizza rappresenta un ritorno sulla scena elettorale cittadina. Già candidato sindaco del centrosinistra nel 2018, fu sconfitto al ballottaggio da Vincenzo Ciampi, sostenuto dal Movimento 5 Stelle. Ora, salvo ulteriori cambi di programma nelle ultime ore, Pizza sarebbe pronto a ripresentarsi alla guida del campo largo, raccogliendo attorno alla propria candidatura il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, la Sinistra e il mondo delle associazioni.

Sul fronte opposto prende quota invece il nome di Fabio Benigni, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Avellino. Sarebbe lui, infatti, l’opzione su cui il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi starebbe puntando per provare a costruire l’unità del centrodestra al netto di Forza Italia.

Il partito azzurro, come noto, si muove infatti su un altro binario e guarda con favore alla candidatura civica di Laura Nargi. Attorno al nome di Benigni, invece, potrebbero ritrovarsi Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Noi Moderati e la Dc di Rotondi.