Nuovo Clan Partenio, confermata la sentenza di Appello: annullamento per Volpe

AVELLINO-Rigettati tutti i ricorsi ad eccezione di quello per ridefinire il solo trattamento sanzionatorio nei confronti di Giovanni Volpe. Pochi minuti fa e’ arrivata la sentenza definitiva nel processo al Nuovo Clan Partenio. I giudici della V Sezione Penale della Cassazione hanno dato lettura del dispositivo in aula . Il Sostituto Procuratore Generale Tommaso Epidendio, aveva chiesto l’ annullamento limitatamente al trattamento sanzionatorio per Giovanni Volpe , mentre aveva chiesto di dichiarare l’ inammissibilità per i ricorsi di Diego Bocciero, Giuliana Brogna, Giuseppe Durante, Mariano Sabino e per tutti gli altri il rigetto dei ricorsi. Gli imputati che hanno proposto ricorso contro la sentenza di Appello sono :Pasquale Galdieri, assistito dagli avvocati Valerio Spigarelli e Dario Vannetiello, Nicola Galdieri, assistito dagli avvocati Gaetano Aufiero e Giorgio Vianello Accoretti, Dello Russo Carlo, assistito dagli avvocati Gaetano Aufiero e Giuseppe Cincioni, Bocciero Diego, difeso dagli avvocati Raffaele Bizzarro e Stefano Montone, Valente Carmine difeso dagli avvocati Raffaele Bizzarro e Antonio Del Vecchio, Nigro Ernesto, difeso dagli avvocati Alberico Villani e Giorgio Vianello Accoriti, Nigro Giuseppina, difesa dagli avvocati Alberico Villani, Freda Renato, difeso dagli avvocati Patrizio Dello Russo e Fernando Letizia, De Simone Luigi, difeso dall’avvocato Raffaele Doria, Matarazzo Antonio, difeso dall’avvocato Antonio Leone, Genito Angelo, difeso dagli avvocati Gaetano Aufiero e Stefano Vozella, Brogna Giuliana, difesa dall’avvocato Luigi Ferrandino, Mario Rosania, difeso dall’avvocato Alberico Villani, Giuseppe Durante, difeso dall’avvocato Fernando Tomeo, Moscariello Giuseppe, difeso dall’avvocato Carlo De Stavola, Volpe Giovanni difeso dall’avvocato Raffaele Tecce, Mariano Sabino, difeso dagli avvocati Rocco Bruno e Generoso Pagliarulo, Nittolo Ludovico e Martino De Fazio difesi dall’avvocato Gaetano Aufiero. La sentenza impugnata e’ quella di secondo grado emessa dalla Terza Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli. “Ritiene la Corte che gli elementi di prova acquisiti nel corso del dibattimento dimostrino, al di là di ogni ragionevole dubbio, l’esistenza dell’associazione camorristica denominata Nuovo clan Partenio, contestata al capo 1) della rubrica” . E’ quello che era stato confermato relativamente al piu’ grave reato di associazione a delinquere di stampo mafioso nelle 223 pagine della sentenza emessa dalla Terza Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli il 17 giugno 2025, che aveva parzialmente riformato alcune posizioni processuali confermando però le condanne ai vertici del clan irrogate nel luglio del 2023 dal Tribunale di Avellino presieduto dal giudice Scarlato. I giudici di Appello avevano depositato il verdetto nei termini (la scadenza era il 17 settembre).

LE CONDANNE IN PRIMO GRADO E APPELLO

Ambrosone Franco in primo grado Anni 2 anni e 6 mesi, in Appello con il riconoscimento delle attenuanti generiche 1 anno e 6 mesi.

Bocciero Diego. 20 reclusione, in secondo grado con esclusione di un aggravante anni 19 e mesi 10.

Brogna Giuliana, Anni 4 anni e 6 mesi in secondo grado con concessione attenuanti generiche anni 3

De Fazio Martino Anni 2 anni e sei mesi Dello Russo Carlo, Anni 24 mesi 9, in secondo grado anni 24 mesi 7

De Simone Luigi anni 13 anni mesi 9, in secondo grado anni 13

Durante Giuseppe, Anni 16 in secondo grado anni 15 mesi 10.

Galdieri Nicola anni 21 confermata condanna in secondo grado

Galdieri Pasquale anni 25 , confermata condanna in secondo grado

Genito Angelo Anni 19 mesi 3 in secondo grado condanna ad anni 18 mesi 6

Mariano Sabino Anni 4 in secondo grado anni 2 e mesi 6

Matarazzo Antonio Anni 14 reclusione in secondo grado anni 13 mesi 6

Moscatiello Giuseppe anni 13 mesi 9 assolto dal capo 1 (la partecipazione al clan) ridetermina anni 7 reclusione

Nigro Ernesto .anni 17 confermata condanna in secondo grado

Nigro Giuseppina Anni 14 mesi 6 in secondo grado anni 13 mesi 6

Nittolo Ludovico Anni 14, in secondo grado anni 13 mesi 11

Rosania Mario Anni 13 mesi 6 in primo grado, assolve capo 1 (esclusa partecipazione al clan) 7anni e mesi 9

Taccone Antonio Anni 15 in secondo grado 14 anni mesi 4.

Valente Carmine anni 21, in secondo grado anni 15 di reclusione

Freda Renato anni 14 in primo grado, in secondo grado 13 anni di reclusione