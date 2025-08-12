Piromane incastrato dai video, il Gip convalida l’arresto e resta ai domiciliari

MONTEMILETTO – Il Gip del Tribunale di Avellino Lorenzo Corona ha convalidato l’arresto del cinquantottenne di Montefalcione accusato di incendio boschivo e accolto la richiesta del pm della Procura di Avellino Antonella Salvatore di conferma della misura degli arresti domiciliari . L’indagato, difeso dall’avvocato Carmine Anzalone resta dunque agli arresti domiciliari. Questa mattina era comparso davanti al Gip per l’interrogatorio di convalida dell’arresto eseguito dai Carabinieri della Stazione di Montefusco e dai militari del Nucleo Carabinieri Forestali di Avellino. L’indagato, difeso ha sostanzialmente ammesso di aver appiccato il rogo per cui e’ stato indiziato dalla Procura ed arrestato in flagranza, dopo aver visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza attive nella zona dove ha attivato l’innesco che ha causato l’incendio. Il cinquantottenne è indagato solo per uno dei roghi, quello avvenuto in località Bosco, al confine con Montefalcione