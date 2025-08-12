Moscati, Perito riparte dal Pronto Soccorso e dal plesso di Solofra

Prime giornate intense per Germano Perito, nuovo direttore generale dell’Azienda ospedaliera “Moscati” di Avellino, insediatosi ufficialmente con al fianco la squadra al completo: Aristide Tortora alla Direzione Sanitaria e Ida Ferraro alla Direzione Amministrativa. Dopo aver concluso gli adempimenti burocratici, Perito ha voluto dare un segnale concreto inaugurando il mandato con una visita al Pronto Soccorso della Città ospedaliera, insieme all’intero management. L’obiettivo: incontrare da vicino il personale, ascoltare le esigenze di chi lavora in prima linea e toccare con mano le criticità operative.

Pochi giorni dopo, la nuova Direzione Strategica ha fatto tappa al plesso ospedaliero “Agostino Landolfi” di Solofra. Tra reparti e sale diagnostiche, Perito e il suo team hanno avviato un confronto diretto con il personale, puntando su ascolto attivo, attenzione ai dettagli e dialogo costruttivo. L’obiettivo è valorizzare le potenzialità della struttura e pianificare interventi concreti per migliorare i servizi offerti ai cittadini.