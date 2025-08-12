Altavilla Irpina piange la scomparsa di Maria Di Freda

Altavilla Maria Di Freda

La comunità di Altavilla Irpina piange la scomparsa di Maria Di Freda, figura straordinaria nata proprio nel comune irpino nel 1950, che per oltre quarant’anni ha contribuito con dedizione e talento alla storia del Teatro alla Scala di Milano.
Dal 2008 al 2021 ne è stata direttrice generale, dopo aver scalato incarichi fondamentali iniziati nel 1973. Maria ha guidato la Scala attraverso importanti trasformazioni: ha curato tournée in 32 Paesi, consolidato rapporti strategici con la Rai, e ha promosso il trasferimento di laboratori e magazzini nell’area di Rubattino. In autunno, il Teatro alla Scala la ricorderà con una commemorazione ufficiale.

“A nome di tutta Altavilla Irpina, esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia. – ha dichiarato il primo cittadino di Altavilla – Maria resterà per sempre un esempio di impegno, passione e radicamento ai valori della sua terra”.