La comunità di Altavilla Irpina piange la scomparsa di Maria Di Freda, figura straordinaria nata proprio nel comune irpino nel 1950, che per oltre quarant’anni ha contribuito con dedizione e talento alla storia del Teatro alla Scala di Milano.

Dal 2008 al 2021 ne è stata direttrice generale, dopo aver scalato incarichi fondamentali iniziati nel 1973. Maria ha guidato la Scala attraverso importanti trasformazioni: ha curato tournée in 32 Paesi, consolidato rapporti strategici con la Rai, e ha promosso il trasferimento di laboratori e magazzini nell’area di Rubattino. In autunno, il Teatro alla Scala la ricorderà con una commemorazione ufficiale.

“A nome di tutta Altavilla Irpina, esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia. – ha dichiarato il primo cittadino di Altavilla – Maria resterà per sempre un esempio di impegno, passione e radicamento ai valori della sua terra”.